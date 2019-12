Rheinische Post: Chef der NRW-SPD warnt vorüberstürztem Ausstieg aus der großen Koalition

Führende SPD-Politiker in Nordrhein-Westfalen haben vor einem

überstürzten Ausstieg aus der großen Koalition gewarnt. “Ich rate zu

Besonnenheit. Wir sollten den neuen Vorsitzenden keine unlösbaren Aufgaben im

Hinblick auf die Groko-Verhandlungen mit auf den Weg geben”, sagte

SPD-Landeschef Sebastian Hartmann der Düsseldorfer “Rheinischen Post”

(Dienstag). Auch die parlamentarische Geschäftsführerin der SPD-Fraktion im

Landtag, Sarah Philipp, plädierte dafür, nicht von vornherein Beton-Positionen

einzunehmen: “Wir sollten die Groko nicht hopplahopp verlassen, sondern die

Inhalte, die uns wichtig sind, klar definieren. Es gehört auch dazu, Kompromisse

zu machen.” Wenn es mit der Union aber keine Zukunftsperspektive mehr gebe, dann

müsse man über die Konsequenzen reden. Sie gehe davon aus, dass die designierten

Vorsitzenden Norbert Walter-Borjans und Saskia Esken auf dem Bundesparteitag

einen klaren Plan vorstellen und damit auch ihre Positionen zum Klimapaket, zur

Verteilungsgerechtigkeit und zu Investitionen: “Die Leute auf der Straße fragen

uns, warum die Schulen in so schlechtem Zustand sind, was aus ihren Renten wird

und wie sie sich eine Wohnung in der Stadt leisten können. Das sind die Themen”,

so Philipp. Walter-Borjans war Ende August als Kandidat des SPD-Landesvorstandes

in das Rennen um den Parteivorsitz geschickt geworden. Landeschef Hartmann

zeigte sich entsprechend zufrieden über den Sieg des Duos: “Unser

NRW-Landesverband spielt damit eine so wichtige Rolle in der Partei wie lange

nicht: Wir stellen den Fraktionschef im Bundestag, den Schatzmeister und jetzt

auch noch einen der beiden Bundesvorsitzenden. Und alle sind Rheinländer”, sagte

der Landesvorsitzende.

