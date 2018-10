Rheinische Post: Cum-Ex-Steuerbetrugsbekämpfung: Grüne werfen Scholz und Altmaier Blockade vor

Die Grünen werfen der Bundesregierung vor,

innerhalb der EU im Kampf gegen illegale

Cum-Ex-Steuerbetrugs-Geschäfte auf der Bremse zu stehen. „An

Finanzminister Scholz scheitert derzeit die länderbezogene

Steuertransparenz von Großunternehmen in Europa“, heißt es in einer

Erklärung der Grünen-Finanzpolitiker Gerhard Schick und Sven Giegold,

die der Düsseldorfer „Rheinischen Post“ (Montag) vorliegt. Obwohl die

SPD sich im Bundestagswahlprogramm klar für das öffentliche so

genannte Country-by-country Reporting ausgesprochen habe, „blockiert

Scholz das Vorhaben in Brüssel“, so Schick und Giegold. Auch die von

der EU-Kommission vorgeschlagene Digitalsteuer werde von der großen

Koalition in Berlin derzeit blockiert, so die Grünen-Politiker.

CDU-Wirtschaftsminister Peter Altmaier werfen sie vor, in seinem

unlängst bekannt gewordenen wirtschaftspolitischen Aktionsprogramm

genau solche Erleichterungen für Unternehmen zu planen, die weitere

Cum-Ex-Geschäfte ermöglichen. „Europaweit haben wir die

grenzüberschreitende Meldepflicht von Steuertricks durch

Steuerberater, Rechtsanwälte, Bankberater und andere Vermittler

durchgesetzt. Jetzt muss Deutschland diese Meldepflicht konsequent

umsetzen“, heißt es in der Erklärung. „Auch innerdeutsche aggressive

Steuergestaltungen müssen meldepflichtig werden. Es ist angesichts

des Cum-Ex-Skandals skandalös, dass Wirtschaftsminister Altmaier eine

nationale Meldepflicht ablehnt.“

