NOZ: Sozialverband VdK schlägt Alarm: Reform bringt Nachteile für Menschen mit Behinderung

Sozialverband VdK schlägt Alarm: Reform bringt

Nachteile für Menschen mit Behinderung

Regeln für Grad der Behinderung sollen verschärft werden

Osnabrück. Der Sozialverband VdK Deutschland warnt vor deutlichen

Verschlechterungen für Menschen mit Behinderung. Laut VdK droht durch

eine geplante Reform mit schärferen Regeln die Gefahr, dass die

Versorgungsämter künftig niedrigere Grade der Behinderung (GdB)

feststellen. Dies könnte teilweise zum Verlust des

Nachteilsausgleichs und von Schutzregelungen führen, heißt es in

einer Stellungnahme des Verbandes, die der „Neuen Osnabrücker

Zeitung“ vorliegt. Nachteilsausgleiche sind zum Beispiel

unentgeltliche Beförderung im öffentlichen Personenverkehr,

steuerliche Erleichterungen, Zusatzurlaub und ein verbesserter

Kündigungsschutz. Ende 2017 waren 7,8 Millionen Menschen in

Deutschland als schwerbehindert anerkannt. Das heißt, sie hatten

einen GdB von mindestens 50 Prozent und einen entsprechenden Ausweis.

Der VdK stößt sich an einem Referentenentwurf des

Bundessozialministeriums zur Fortschreibung der so genannten

Versorgungsmedizin-Verordnung. Diese Verordnung regelt, welche

Kriterien erfüllt sein müssen, damit ein Grad der Behinderung

zuerkannt wird. Künftig soll dem Verband zufolge auch der Einsatz

medizinischer Hilfsmittel und alltäglicher Gebrauchsgegenstände

berücksichtigt werden. Mit einer solch pauschalen Festlegung würden

aber viele Betroffene benachteiligt, kritisiert der VdK. Er

argumentiert, Hilfsmittel würden Beeinträchtigungen beim einzelnen

unterschiedlich gut ausgleichen. Ebenfalls gravierende Auswirkungen

hätte den Angaben zufolge auch die geplante Überarbeitung der

„Heilungsbewährung“. Bisher wurde bei bestimmten Erkrankungen, etwa

bei einer Krebsdiagnose, pauschal der Schwerbehindertenstatus für

mindestens fünf Jahre zuerkannt. Das könnte sich nach Darstellung des

Sozialverbandes ändern. Er befürchtet eine Verkürzung der

Heilungsbewährung und niedrigere Einstufungen beim Grad der

Behinderung. VdK-Präsidentin Verena Bentele kritisierte die geplanten

Neuregelungen: „Die Teilhabemöglichkeiten für Menschen mit

Behinderung mögen sich teilweise etwas verbessert haben, aber das

rechtfertigt nicht diese pauschale und deutliche Verschärfung.“

Kritisch sieht der VdK auch Änderungen bei der Bildung eines

Gesamt-GdB, wenn also mehrere Beeinträchtigungen zusammenkommen:

„Dabei sollen nur noch Einzel-GdB über 20 berücksichtigt werden.

Gleichzeitig sollen viele Beeinträchtigungen nur mit geringem GdB von

10 oder 20 bewertet werden.“ Es könne deshalb sein, dass künftig

weniger Menschen überhaupt den Schwerbehindertenstatus mit mindestens

GdB 50 erreichen.

Pressekontakt:

Neue Osnabrücker Zeitung

Redaktion

Telefon: +49(0)541/310 207

Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell