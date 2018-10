Rheinische Post: Das Land braucht einen Kohlekonsens Kommentar Von Michael Bröcker

Wenn nicht so viel Heuchelei im Spiel wäre,

wäre die Freude über den Erhalt des Waldes noch größer. Die

Entscheidung gilt, der Rechtsstreit wird noch viele Monate dauern.

Eine Rodung des Hambacher Forstes erscheint kaum noch sinnvoll. die

Entscheidung schafft eine neue Lage. Das sollten alle akzeptieren.

Nur galt vor dem Münsteraner Urteil auch das Recht auf Rodung. Manch

ein Protestler, der vor wenigen Tagen Fäkalien auf Beamte warf, die

Recht umsetzen mussten, gibt sich nun als Verfechter des Rechtsstaats

und verweist auf die Entscheidung zum Rodungsstopp. Perfide. Die

Grünen tun so, als hätten sie persönlich den Forst gerettet. Ganz

schön dreist. Rot-Grün hat 2014 und 2016 die alte Abbaugenehmigung in

Hambach bestätigt. Armin Laschet saß da in der Opposition. Wenn die

Grünen den „Hambi“ schon immer retten wollten, hätten sie damals den

Fortbestand der Koalition an den Rodungsstopp knüpfen und inhaltliche

Überzeugungen über den Machterhalt stellen können. Haben sie aber

nicht. Und warum findet sich der Begriff Hambacher Forst eigentlich

kein einziges Mal (!) im grünen Landtagswahlprogramm 2017, wenn der

Wald doch eine Existenzfrage der Klimapolitik zu sein scheint? Man

wundert sich über so viel Chuzpe. Stattdessen forderten die Grünen

einen nationalen Kohlekonsens. Ja, richtig! Aber genau der wird ja

gerade in der Kohlekommission gesucht, in der übrigens Vertreter der

Grünen sitzen, weil unter anderem CDU-Regierungschef Armin Laschet

das so wollte. Man sollte die Fakten sortieren: Braunkohle ist der

klimaschädlichste Energieträger. Ein Drittel des nationalen

CO2-Ausstoßes kommt aus der NRW-Kohle. Jede Partei will einen

Ausstieg. Alle wollen eine Zukunft mit grünen Energien. Doch muss der

Übergang realistisch sein, der Ausbau marktwirtschaftlich gestaltet

werden. Und sollte die Versorgung in einer Industriegesellschaft

nicht auch ohne Atomstrom aus den Nachbarländern gewährleistet werden

können? Alle sind für Klimaschutz. Aber wer verzichtet dafür auf die

Autofahrt zum Bäcker? Oder die Flugreise nach Mallorca, Paris oder

Berlin? Wer reduziert seinen Stromverbrauch, damit die Abhängigkeit

von der Kohle schneller sinkt, die für rund 25 Prozent des Verbrauchs

herhalten muss. Wer von den Demonstranten schafft sein Smartphone

oder Smart Home dafür ab? Wer akzeptiert den Stromkonverter hinter

seinem Haus, damit der grüne Strom von der Nordsee schnell in den

Süden gelangt? Man prüfe sich. Der Einsatz für den Wald ist löblich.

Aber er reicht nicht. Ein nationaler Konsens muss Industrie,

Wissenschaft, Gewerkschaften, Umweltschützer und Politik beinhalten.

Das ist der tiefere Sinn der Kohlekommission. Vielleicht lässt man

sie einfach mal arbeiten.

