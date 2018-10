Westfalenpost: Ein Kommentar von Nina Grunsky zum Bildungsnotstand

Man kann über vieles jammern und klagen. Den

Bildungsnotstand, die Landflucht, den Fachkräftemangel. Man kann aber

auch etwas tun. So wie es Unternehmer, Arbeitgeber, Bezirksregierung

nun in Menden vormachen. Verantwortung und Engagement – das ist das

Kapital einer mittelständisch geprägten Region wie Südwestfalen. Gut

ausgebildete und motivierte Bürger ebenso. Damit lässt sich mancher

Nachteil im ländlichen Raum ausgleichen. Das Pilotprojekt in Menden,

in dem über die viel beklagten Kirchturm-Grenzen hinweg

zusammengearbeitet werden soll, ist dafür ein sehr gutes Beispiel.

Eine Chance für junge Menschen, für Einwanderer, aber auch für

Berufstätige, die sich weiterbilden wollen. Eine Chance für

Unternehmen, die Fachkräfte benötigen. Eine Chance für die Region.

Doch es gibt viel zu tun, damit die Idee Wirklichkeit wird,

vermutlich ist manche Hürde der Bürokratie zu nehmen, um

Fördermöglichkeiten aufzutun. An der dafür nötigen Beharrlichkeit

aber wird es in Südwestfalen kaum scheitern.

