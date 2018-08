Rheinische Post: Der Rechtsstaat muss Stärke zeigen

Der aufgeheizten Stimmung in Chemnitz nach der

Tötung eines Deutschen müssen die staatlichen Institutionen mit

Besonnenheit und der Durchsetzung des Rechts begegnen. Die

schreckliche Tat muss aufgeklärt und die Täter der Justiz übergeben

werden. Zugleich darf der Staat der Selbstjustiz eines rechtsextremen

Mobs keinen Fingerbreit nachgeben.Die Sicherheitsbehörden in Chemnitz

sind derzeit um ihren Job nicht zu beneiden. Sie müssen gegen zwei

Flüchtlinge ermitteln, die im Verdacht stehen, einen 35-jährigen

Deutschen erstochen zu haben. Zugleich ist es ihre Aufgabe, den

rechtsextremen Mob zu zähmen, der Jagd auf alle ausländisch

aussehende Menschen macht, die in ihrer überwiegenden Mehrzahl

gesetzestreu leben.Trotzdem müssen sie beide Aufgaben selbstbewusst

wahrnehmen und nach den Regeln der Rechtsstaats erledigen. Für die

mutmaßlichen Täter der tödlichen Attacken gilt die

Unschuldsvermutung, bis ihre Taten vor Gericht verurteilt wurden.

Dann aber mit Konsequenz und Härte. Wenn umgekehrt rechtsextreme

Wutbürger das Gewaltmonopol des Staates verletzen und das Recht

selbst in die Hand nehmen, endet das in Mord und Anarchie. Die

entsetzlichen Ausschreitungen geben hiervon ein erstes Bild. Da muss

der Rechtsstaat ebenso unnachsichtig einschreiten.Für die Verteidiger

der Demokratie heißt das, die Werte des Mitgefühls und der Toleranz

lauter zu vertreten. Radikal zu werden, wie es die Berliner

Staatssekretärin Chebli fordert, ist hingegen fehl am Platz. Das

klingt verdächtig nach Selbstjustiz.

