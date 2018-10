Rheinische Post: Deutsche leiden deutlich weniger unter Strom-Blackouts als Franzosen und Belgier

In Deutschland kommt es erheblich seltener zu

Stromausfällen als in den stärker von der Atomkraft abhängenden

Ländern Frankreich und Belgien. Das geht aus einem Gutachten des

wissenschaftlichen Dienstes des Bundestags für die Grünen-Fraktion

hervor, das der Düsseldorfer „Rheinischen Post“ (Mittwoch) vorliegt.

Demnach gab es 2015 in Frankreich pro Netzkunde Stromausfälle über

insgesamt 57,6 Minuten und 2016 über 52,6 Minuten. In Deutschland

dagegen summierten sich die Blackout-Minuten pro Netzkunde 2015 auf

nur 15,6 und 2016 auf 13,26 Minuten. Franzosen waren damit

über drei Mal länger von Blackouts betroffen als Deutsche. Auch die

Belgier mussten deutlich längere Stromausfälle hinnehmen: In Flandern

kam es 2015 pro Netzkunde zu Stromausfällen über 20 Minuten und vier

Sekunden und 2016 über 20 Minuten und elf Sekunden. In einer früheren

Auswertung der Bundestagsexperten für 2014 wurden die

Stromausfallminuten in ganz Belgien pro Netzkunde mit 26,15 Minuten

angegeben. „Unsere Versorgungsqualität ist deutlich besser als bei

unseren atomlastigen Nachbarn“, sagte Grünen-Politikerin Sylvia

Kotting-Uhl. „Die belgischen AKW sind gefährlich, marode und alt.

Belgien muss den Wandel schnell angehen. Tihange 2 und Doel 3 gehören

sofort abgeschaltet“, sagte Kotting-Uhl. Kontext: Deutschland will

bis 2022 komplett aus der Atomkraft aussteigen und die Stromlücke

durch erneuerbare Energien ersetzen. In Frankreich und Belgien stehen

Atomausstiege noch aus. Beide Länder decken mindestens die Hälfte

ihres Bedarfs mit Atomstrom. Besonders umstritten sind in Deutschland

ältere belgische Atomkraftwerke nahe der deutschen Grenze. Haarrisse

in den Außenschalen der Druckbehälter der belgischen Atomkraftwerke

in Tihange und Doel beunruhigen viele Bürger vor allem in

Nordrhein-Westfalen. Forderungen nach Stilllegungen lehnte die

belgische Seite jedoch bislang ab. Die belgische Atomaufsichtsbehörde

FANK will am heutigen Mittwoch in Brüssel ihre Planungen für die

kommenden Jahre vorstellen. Angesichts drohender

Energie-Knappheit in Belgien hat Deutschland dem Land nach Angaben

von Premierminister Charles Michel eine Zusammenarbeit bei

Stromimporten zugesichert. Da im November zeitweise nur einer

von sieben belgischen Atommeilern in Betrieb sein soll, wird

befürchtet, die Energie könnte bei fallenden Temperaturen knapp

werden. Derzeit sind wegen maroden Betons fünf Meiler zur Wartung

abgeschaltet.

www.rp-online.de

