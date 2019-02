Rheinische Post: Digitalpakt Schule: Einigungüber Kontrollrechte des Bundes liegt vor

Beim Digitalpakt Schule soll der Bund die

Vergabe der geplanten fünf Milliarden Euro an die Länder durch

Akteneinsicht und die Anforderung von Berichten kontrollieren können.

Das geht aus einem Beschlussentwurf für den Vermittlungsausschuss

hervor, der der Düsseldorfer „Rheinischen Post“ (Mittwoch) vorliegt.

Demnach sollen die strittigen Sätze 2 und 3 des Artikel 104c

Grundgesetz die folgende Fassung erhalten: „Zur Gewährleistung der

zweckentsprechenden Mittelverwendung kann die Bundesregierung

Berichte und anlassbezogen die Vorlage von Akten verlangen.“ Diese

Einigung hatte eine Arbeitsgruppe zur Vorbereitung des

Vermittlungsausschusses so formuliert. Dem Vernehmen nach gab es

darüber zuletzt Einigkeit zwischen Bund und Ländern. An diesem

Mittwochabend könnte der Vermittlungsausschuss in seiner Sitzung den

Kompromiss beim Digitalpakt Schule beschließen.

