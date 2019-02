„Umschau“ zur Debatte um Strompreis-Entwicklung / Strompreise und Mindestlohn als Gefahr für Porzellanindustrie

Steigende Strompreise durch den geplanten Kohleausstieg und höhere

Mindestlöhne sorgen bei der deutschen Porzellanindustrie für

Existenzängste. Christoph René Holler vom Bundesverband Keramische

Industrie e.V. sagte dem MDR-Magazin „Umschau“: „Die Kohlekommission

löst die Probleme für die Porzellanindustrie nicht. Die Festlegung

des Kohleausstiegs auf das Jahr 2038 ist keine beruhigende

Information, weil wir weiterhin steigende Energiepreise befürchten.“

Die Senkung der Gebühren für die Netzentgelte helfe da nur wenig.

Holler erklärte weiter: „Der stetige Abwärtstrend ist angesichts des

Gesamttrends mit generell hohen Personal- und steigenden

Energiekosten hochproblematisch.“

Als weitere Schwierigkeit kämen politische Ambitionen zur Anhebung

des Mindestlohnes auf 12 Euro pro Stunde hinzu. Die SPD hat dieses

Ziel formuliert. René Holler gibt zu bedenken: „Die Erhöhung auf 9,35

Euro ab 2020 ist noch kein Problem. Sollte aber in Zukunft eine

Erhöhung deutlich oberhalb von 10 Euro in Richtung 12 Euro erfolgen,

gibt es ein Problem. Für ungelernte Hilfsarbeiter hat die Branche mit

der IG Bergbau, Chemie, Energie einen Tarif von über 10 Euro pro

Stunde festgelegt, einen staatlichen Eingriff in bestehende

Tarifverträge darf es nicht geben.“

Seit 1995 hat der Umsatz deutscher Betriebe, die hauptsächlich

Gebrauchsporzellan und Ziergegenstände produzieren, um fast ein

Drittel abgenommen. Laut Statistischem Bundesamt konnten deutsche

Hersteller 1995 noch insgesamt rund 650 Millionen Euro mit der

Geschirr-Produktion umsetzen. 2017 waren es nur noch rund 430

Millionen Euro. Thomas Grothkopp vom Handelsverband Koch- und

Tischkultur bestätigt den Abwärtstrend: „Seit Jahren ist zu

beobachten, dass die Produktion in Deutschland zurückgeht. Von 2017

zu 2018 gab es ein Minus von 4 Prozent. Über die Jahre hinweg kam es

immer mehr zu einer Umsatzverlagerung ins Ausland.“ Besonders stark

sind die Einbußen bei dekoriertem Geschirr. Hier hat sich der Umsatz

deutscher Produzenten innerhalb von 22 Jahren (1995-2017) halbiert.

Die Anzahl der Porzellanbetriebe in Mitteldeutschland hat seit der

Wende stark abgenommen. „Kahla Porzellan“ aus Thüringen gehört zu den

wenigen Unternehmen, die für sich eine positive Tendenz sehen. Der

geschäftsführende Gesellschafter Holger Raithel sagt im Gespräch mit

der „Umschau“: „Kahla ist mittlerweile der Leuchtturm in der

thüringischen Porzellanindustrie mit der weitesten Ausstrahlung in

die internationalen Märkte. Kahla ist in ungefähr 60 Ländern

unterwegs. Das geht von Zentraleuropa über die Schweiz bis nach Asien

und in die USA.“ Entwicklungspotenzial sieht Kahla-Porzellan für sich

im internationalen Markt – sowohl bei Haushaltsporzellan als auch in

der Luxushotellerie.

