Rheinische Post: FDP-Politiker Graf Lambsdorff fordert von Merkel Signal in Davos zur Senkung der Unternehmensteuer in Deutschland

Der FDP-Wirtschaftspolitiker Alexander Graf

Lambsdorff hat Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) aufgefordert, beim

Weltwirtschaftsforum in Davos der Steuerreform von US-Präsident

Donald Trump Signale zur Steuerentlastung von Unternehmen auch in

Deutschland entgegenzusetzen. Trumps Reform mit einer Senkung der

Unternehmensteuer von 35 auf 21 Prozent sei eine riesige

Herausforderung für Deutschland und Europa, sagte er der in

Düsseldorf erscheinenden „Rheinischen Post“ (Mittwochausgabe).

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron habe schon darauf reagiert,

China habe es längst getan. Jetzt müsse auch die Bundesregierung ein

Signal senden, diese Steuer zu senken. „Nur noch Belgien liegt über

unserer Unternehmensteuer von 36 Prozent. Man muss nicht gleich auf

21 Prozent gehen, aber Unternehmen müssen spürbar steuerlich

entlastet werden, damit sie einen Anreiz haben für

Investitionsentscheidungen.“ Der FDP-Politiker bezeichnete es aber

grundsätzlich als nicht korrekt, dass Merkel „programmatische Reden

auf internationalen Konferenzen hält, solange sie nur

geschäftsführend im Amt ist“. „Ihre Aufgabe liegt jetzt in Berlin und

nicht in Davos“, sagte er mit Blick auf die Koalitionsverhandlungen

mit der SPD, die voraussichtlich am Freitag beginnen.

