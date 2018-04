Rheinische Post: FDP warnt vor Türkei-Wahlkampf bei Solingen-Gedenken

Die FDP hat vor einem Missbrauch der

Brandanschlag-Gedenkveranstaltung in Solingen vier Wochen vor der

Wahl in der Türkei am 24. Juni durch den türkischen Außenminister

Mevlüt Cavusoglu gewarnt. „Es kann keinem vernünftigen Zweifel

unterliegen, dass die Teilnahme des türkischen Außenministers ein

schlecht verkappter Wahlkampfauftritt ist“, sagte der

FDP-Fraktionsvize Stephan Thomae der in Düsseldorf erscheinenden

„Rheinischen Post“ (Dienstagausgabe). „Nach dem Verhalten türkischer

Regierungsmitglieder im Vorfeld des Verfassungsreferendums im Jahr

2017 sollte die deutsche Regierung gewarnt sein“, sagte der

FDP-Innenexperte. Nach seiner Überzeugung muss die Bundesregierung

„rechtzeitig deutlich machen, dass Auftritte türkischer

Regierungsmitglieder in so enger zeitlicher Nähe zum Wahltag nicht

erwünscht sind“, so Thomae.

