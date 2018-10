Rheinische Post: Gröhe kritisiert Vergleich von Abtreibung und Auftragsmord

Der Religionsbeauftragte der Unionsfraktion und

stellvertretende Vorsitzende Hermann Gröhe hat vor den Folgen eines

Vergleiches von Abtreibung und Auftragsmord gewarnt. Dass Abtreibung

in Deutschland hunderttausendfache Tötung ungeborener Kinder bedeute,

dürfe nicht verschwiegen werden, schon gar nicht von den Kirchen.

„Wer aber in schwerwiegenden Konfliktlagen zum Ja zum Kind ermutigen

will, sollte betroffene Frauen nicht in die Nähe der

Killer-Beauftragung rücken“, sagte Gröhe der Düsseldorfer

„Rheinischen Post“ (Freitag).

