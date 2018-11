Rheinische Post: Grüne begrüßen Vertagung der Kohlekommission und kritisieren Planlosigkeit beim Strukturwandel in den Revieren

Die Grünen begrüßen die Vertagung der

Kohlekommission. „Kein Wunder, dass Merkel jetzt die Kohlekommission

um Aufschub bittet. Die Bundesregierung hat für den erforderlichen

Strukturwandel in den Braunkohlerevieren nicht den geringsten Plan“,

sagte Oliver Krischer, Vize-Chef der Grünen-Bundestagsfraktion, der

Düsseldorfer „Rheinischen Post“ (Dienstag). „Weder die schnelle

Bahnverbindung durch die Lausitz nach Polen noch die Anbindung der

Kohlereviere ans schnelle Internet sind auch nur ansatzweise

vorbereitet, von 5G-Frequenzen ganz zu schweigen.“ Er verwies auf die

entsprechenden Antworten der Bundesregierung auf eine kleine Anfrage

seiner Partei. „Bundesinstitutionen sollen nur in den Zentren

Köln/Bonn oder Leipzig angesiedelt werden, aber nicht in den Revieren

selbst. Es ist ungeheuerlich, dass das reiche Bayern von

Verkehrsminister Scheuer eine Priorisierung gleich mehrerer

Bahnstrecken erhält, während die Bahn durch die Lausitz weiterhin auf

den Sankt Nimmerleinstag verschoben wird.“ Krischers Fazit: „Diese

Bundesregierung lässt die Menschen in den Braunkohleregionen im Regen

stehen. Es wird Zeit, dass die Kohlekommission Druck macht und die

Merkel-Regierung aus dem Tiefschlaf weckt.“

