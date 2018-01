Rheinische Post: Kohle statt Kirche

von Michael Bröcker

Mag die Säkularisierung fortschreiten, ist die Kirche im Ort doch

ein besonderer Bezugspunkt. Markenzeichen der Heimat, Stätte der

Zusammenkunft. Auch in Immerath, wo heute St. Lambertus für die

Braunkohlebagger weichen muss. Das 1888 erbaute Kirchenhaus wurde von

den Bewohnern stolz „Dom“ genannt. Jahrelang protestierten Bewohner

gegen den Abriss. Vergeblich. Das Verfassungsgericht schätzte das

Gemeinwohl „Energieversorgung“ höher ein als das „Grundrecht auf

Heimat“. Das Gotteshaus wurde entwidmet. Garzweiler hat in 50 Jahren

16 Orte und Kirchen platt gemacht. Sicher, alles rechtens. Man

schüttelt trotzdem den Kopf. Der Braunkohle-Ausstieg ist Konsens,

selbst die Betreiberfirmen wollen das Geschäft loswerden und

verkaufen Kraftwerke. In Garzweiler wird trotzdem noch lange

gebuddelt. Die NRW-Regierungen haben sich nie wirklich getraut, die

Grundsatzentscheidung der damaligen SPD-Regierung von 1995

anzupacken. Schade! Man fragt sich heute, ob NRW nicht früher und

energischer eine Energiewende hätte einleiten sollen.

