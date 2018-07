Rheinische Post: Kommentar / Angriff auf die Toleranz = VON MARTIN KESSLER

Es ist schon ungeheuerlich, dass ein

Gastprofessor aus den USA, der eine Kippa trägt, mitten im belebten

und beliebten Hofgarten der Bonner Universität antisemitisch

attackiert wird. Das zeigt leider, dass bei vielen muslimischen

Migranten die Bereitschaft zu antisemitischer Gewalt verbreitet ist.

Denn der Bonner Fall ist nicht der erste. Und wenn Juden es

vermeiden, ihre Kippa öffentlich in Deutschland zu tragen, ist etwas

fundamental nicht in Ordnung. Der muslimische Antisemitismus darf

nicht verdecken, dass auch Rechtsradikale hierzulande immer dreister

auftreten und ihre Gesinnung nicht kaschieren. Der Beweis ist die

Zunahme rechtsradikaler Straftaten in Nordrhein-Westfalen. Unser

Staat und unsere Gesellschaft dürfen beides nicht akzeptieren. Solche

Täter verdienen die volle Härte des Gesetzes. Der Urteilsspruch im

Fall des Berliner Kippa-Angreifers geht in die richtige Richtung.

Aber auch politisch gilt bei Antisemitismus die Nulltoleranz-Linie.

Die Entschuldigung Nahost-Konflikt darf von den Tätern nicht

herangezogen werden. Das deutsche Grundgesetz steht für Toleranz und

körperliche Unversehrtheit. Das durchzusetzen, ist erste Pflicht des

Staates.

www.rp-online.de

Pressekontakt:

Rheinische Post

Redaktion

Telefon: (0211) 505-2621

Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell