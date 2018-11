Rheinische Post: Kommentar: Arroganter Macron

VON CHRISTINE LONGIN Emmanuel Macron muss sich

einer harten Erkenntnis stellen: Die Hoffnung, die ihn vor anderthalb

Jahren in den Elysée-Palast trug, ist einer tiefen Frustration

gewichen. Der Präsident hat es nicht geschafft, seinen Landsleuten

die Hoffnung auf eine bessere Zukunft zu vermitteln. Im Gegenteil:

Das Leben der meisten Franzosen ist härter geworden. Schuld daran ist

nicht allein Macron. Der Kaufkraftverlust, der inzwischen auch die

Mittelschicht betrifft, begann schon vor seiner Amtszeit. Aber der

Fehler des 40-Jährigen war es, diese Entwicklung lange nicht ernst zu

nehmen. Wie Perlen auf einer Schnur wollte der frühere

Wirtschaftsminister seine Reformen aneinanderreihen. Doch das, was er

sich da zusammen mit seinen Beratern ausdachte, ging an der Realität

im Land vorbei. Wenn Bürger ihn auf ihre Nöte ansprachen, reagierte

der Präsident mit Zurechtweisungen. Eine Missachtung, die auch

Gewerkschaften, Kommunen und Verbände zu spüren bekamen. Die

„Gelbwesten“ präsentieren dem Staatschef nun die Rechnung für zu viel

Arroganz. Ihre Proteste sind für Macron eine Warnung.

