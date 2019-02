Rheinische Post: Kommentar / Aufklärung tut not = Von Thomas Reisener

NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) hat die

Kriminalitätsstatistik großzügig zu seinen Gunsten interpretiert. So

großzügig, dass seine zentrale Interpretation wahrscheinlich falsch

ist: Die Polizei habe 2018 mehr als die Hälfte aller Straftaten

aufgeklärt. Das stimmt offenbar nicht.

Reul beruft sich auf die Aufklärungsquote laut Polizeilicher

Kriminalitätsstatistik. Er interpretiert den Wert so, als würde er

ausweisen, welchen Anteil der Straftaten die Polizei aufgeklärt hat.

Das ist unzulässig, denn der Wert weist lediglich die

Selbsteinschätzung der Polizei aus. Dass zwischen dieser

Selbsteinschätzung und der Wirklichkeit bei diesem Thema Welten

liegen, zeigen neben etlichen wissenschaftlichen Studien auch die

Statistiken der Justiz: Ein sehr großer Teil der Fälle, die die

Polizei für aufgeklärt hält, muss aus Mangel an Beweisen eingestellt

werden. Sie werden also eben gerade nicht aufgeklärt.

Fast alle Innenminister treiben Schindluder mit der

Aufklärungsquote. Das ist unredlich gegenüber dem Steuerzahler, der

Anspruch auf eine bessere Kennzahl zur Berurteilung der Qualität

seiner Polizei hat.

