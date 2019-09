Rheinische Post: Kommentar: Die Klimakanzlerin kehrt zurück

Über der gesamten letzten Amtszeit von

Kanzlerin Angela Merkel liegt Endzeitstimmung. Erst mussten die

gewählten Parteien zum Regieren getragen werden. Dann drohte das

frühzeitige Aus in der existenziellen Auseinandersetzung der

Unionsparteien. Es folgten Maaßen-Krise, Nahles-Rücktritt, und nun

schweben die Neuwahl der SPD-Führung sowie die sogenannte

Halbzeitbilanz wie ein Damoklesschwert über dem Regierungsbündnis.

Auch die Kanzlerin selbst wirkt immer wieder erschöpft – die

physischen und mentalen Belastungen gehen nicht mehr spurlos an ihr

vorüber. In der Generaldebatte des Bundestags ist Merkel darum

bemüht, Aufbruch zu verbreiten: Klimaschutz und Digitalisierung.

Allerdings sind ihre Mahnungen, dass Deutschland bei der

Digitalisierung Nachholbedarf hat aus vielen ihrer

Weihnachtsansprachen und Bundestagsreden bekannt. Mit dem Thema Klima

ist sie gar in ihre Kanzlerschaft gestartet. Innenpolitisch konnte

sie weder die Digitalisierung noch den Klimaschutz hinreichend

vorantreiben. Nun aber scheint Merkel gewillt, sich in ihrer

verbleibenden Amtszeit noch ein grünes Denkmal setzen zu wollen. Sie

spricht gar von einer „Menschheitsherausforderung“ und auch davon,

dass der Klimaschutz Geld kosten wird.

