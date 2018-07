Rheinische Post: Kommentar: Bizarrer Rechtsstreit

Der Streit um die Abschiebung des mutmaßlichen

früheren Bin-Laden-Leibwächters Sami A. ist bizarr. Die einen sehen

den Rechtsstaat in Gefahr, weil er nicht hätte abgeschoben werden

dürfen, es aber wurde. Die anderen sehen den Rechtsstaat in Gefahr,

weil Gefährder unter besonderem Schutz zu stehen scheinen. Natürlich

müssen sich alle Behörden an Recht und Gesetz halten. Deshalb muss

der Verdacht ausgeräumt werden, hier seien Verwaltungsrichter in

Gelsenkirchen von Bund und Land ausgetrickst worden, um zu

verhindern, dass deren Abschiebe-Stopp-Entscheidung noch vor dem

Abschiebe-Start eintrifft. Aber auch Gerichte sind an Recht und

Gesetz gebunden. Im Mai hat niemand Geringeres als das

Bundesverfassungsgericht Gefährder-Abschiebungen nach Tunesien für

rechtens erklärt, weil die Menschenrechtslage des Landes das nun

hergebe. Da sollte ein Verwaltungsgericht im Juli besser zweifach

prüfen, ob es eine bevorstehende Abschiebung nach Tunesien wegen

möglicher Menschenrechtsverletzungen nach jahrelangem Rechtsstreit

wieder auf Anfang setzt.

