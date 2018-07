Rheinische Post: Kommentar: Chaostage in Essen

Die Hoffnung, bei Thyssenkrupp könne sich die

Lage mit der Berufung von Interims-Chef Guido Kerkhoff beruhigen, war

augenscheinlich trügerisch. Mit dem Abgang des

Aufsichtsratsvorsitzenden Ulrich Lehner gehen die Chaostage beim

einst so stolzen Essener Industriekonzern in die nächste Runde.

Lehner, der als starker Chefkontrolleur galt, hätte mit der vollen

Unterstützung der Krupp-Stiftung und der Arbeitnehmerschaft den

aggressiven Investoren Cevian und Elliott die Stirn bieten und deren

Zerschlagungspläne abwenden können. Die dafür nötige Erfahrung hätte

der Manager mitgebracht. Doch schon in seinem letzten Interview

konnte man angesichts der scharfen Wortwahl („Psychoterror“) spüren,

wie stark der Druck auf ihn persönlich geworden war. Mit

aktivistischen Großaktionären und einer Stiftungs-Vorsitzenden im

Nacken, die offenbar eine eigene Agenda verfolgt, sah wohl auch

Lehner keinen Spielraum mehr. Für den Konzern ist das eine schlechte

Nachricht: Die Zerschlagung rückt näher.

