Rheinische Post: Kommentar: Blamierter Putin

Wie man weiß, reagiert Wladimir Putin höchst

empfindsam auf Kränkungen oder das, was er dafür hält. Man darf also

vermuten, dass Russlands Präsident gerade eine schwere Zeit

durchlebt. Der Fall Skripal ist gerade dabei, ihn bis auf die Knochen

zu blamieren. Erst lassen sich zwei seiner Top-Agenten bei einem

Anschlag mit international geächtetem Nervengift in England

erwischen. Und dann machte Putin auch noch den Fehler, die beiden

Männer, denen er wohl vor drei Jahren höchstpersönlich Russlands

höchsten Orden an die Brust geheftet hatte, als harmlose Zivilisten

zu bezeichnen. Es waren nicht westliche Geheimdienste, es waren

findige Online-Rechercheure, die die wahre Identität der beiden

Attentäter aufdeckten und nebenbei auch einiges über ihre Aktivitäten

in anderen Ländern. Und deswegen sollte man beim Lachen über die

stümpernden russischen Spione nicht den Ernst der Lage verkennen.

Putin hat offenbar keinerlei Skrupel, seine Agenten auf den Rest der

Welt loszulassen. Man ahnte das schon vorher, aber nun klingt das

beharrliche Leugnen aus dem Kreml noch unglaubwürdiger.

