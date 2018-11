Rheinische Post: Kommentar: Bloß nicht verschrecken

Der Europäische Gerichtshof hat gesprochen, und

Polen hält sich an die Entscheidung. Dass die rechtsnationale

PiS-Regierung im Streit mit Brüssel um die Justizreform in einem

zentralen Punkt einknicken würde, hatten erst nur EU-Optimisten

erwartet. Polnische Oppositionspolitiker hatten vor einem

Frontalzusammenstoß mit der EU gewarnt, in Brüssel war die Furcht

groß, dass sich Warschau über EU-Regeln hinwegsetzen könnte. Die

Entscheidung von PiS-Chef Jaroslaw Kaczynski, die Zwangspensionierung

von Richtern rückgängig zu machen, ist mehr als nur ein taktisches

Zugeständnis an Brüssel und die EU-Freunde in Polen. Der Rückzieher

signalisiert, dass Kaczynski auf absehbare Zeit kein autoritär

regiertes Polen außerhalb der EU-Strukturen anstrebt. Vielmehr will

er die Macht der PiS in Warschau so weit festigen, dass ihr keine

reguläre Abwahl mehr droht. Die PiS ist erst seit drei Jahren an der

Macht, und die jüngsten Regionalwahlen haben gezeigt, dass bei den

Europa-, Parlaments- und Präsidentenwahlen eine politische Wende in

Polen möglich ist. Bis dahin wird Kaczynski die EU-freundlichen

Wähler nicht verschrecken wollen. Dann werden die Karten neu

gemischt.

