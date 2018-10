Rheinische Post: Kommentar / Braunkohle-Umbau als Chance für Laschet = VON REINHARD KOWALEWSKY

Die Vorschläge für eine Unterstützung des

Rheinischen Reviers für die Zeit nach der Braunkohle können nur als

Anfang gesehen werden. Erstens muss erreicht werden, dass es als

Ersatz genügend preiswerten Strom aus Windkraft, Sonne und Gas gibt.

Denn so schwierig der Wegfall von 10.000 Jobs bei RWE ist, viel

bedrohlicher wäre, wenn Zehntausende weitere Stellen in der Chemie

oder der Metallindustrie wegfallen. Also muss die Kommission einen

flexiblen Endtermin für die Braunkohle festlegen, um bei

Verzögerungen des Ausbaus alternativer Energien Zeit zu haben.

Zweitens müssen die Modernisierungspläne für das Revier schnell

konkret werden: Einige Windparks sind Pflicht, Labore für die

Power-to-Gas-Technologie wären gut, eine engere Kooperation mit den

Hochschulen auch. Es muss viel geschehen. Gewinner wäre NRW als

Ganzes und vielleicht Ministerpräsident Armin Laschet. Gelingt es dem

CDU-Mann, einen nicht zu radikalen Braunkohleausstieg mit einer

Vision zu verkoppeln, steigen seine Chancen, in nicht allzu ferner

Zeit Kanzler zu werden. Angela Merkel ist angezählt, eine neue

Koalition ist ohne Grüne schwer denkbar – da könnte eine schlaue

Verbindung von Ökologie und Ökonomie ihm viel bringen.

www.rp-online.de

Pressekontakt:

Rheinische Post

Redaktion

Telefon: (0211) 505-2621

Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell