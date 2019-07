Rheinische Post: Kommentar: Brexit-Desaster mit Ansage

Die Brexit-Debatte wurde bislang überwiegend

wirtschaftlich geführt. Wahrscheinlich, weil Ökonomen ihre Prognosen

gerne in gut kommunizierbare Zahlen verpacken: Wie viele Jobs kostet

der Brexit? Um wie viele Milliarden bricht das Volkseinkommen ein? Um

wie viele Transportcontainer der Export? Volkswirte nehmen für sich

in Anspruch, derartige Fragen relativ genau beantworten zu können und

finden deshalb breites Gehör. Die Popularität von

volkswirtschaftlichen Hochrechnungen mit pseudoexakten Ergebniszahlen

verdrängt das Bewusstsein für die Vielschichtigkeit der Bexit-Folgen.

Kaum diskutiert werden etwa die Konsequenzen für die Innere

Sicherheit in Deutschland. Die Politik hat offenbar völlig versäumt,

die deutsch-britische Polizeiarbeit auch für den Fall eines

ungeregelten Brexit mit einem gesonderten Abkommen abzusichern. Drei

Jahre nach dem Brexit-Referendum und wenige Monate vor einem

möglichen ungeregelten Brexit ist das ein kaum nachvollziehbarer

Sachstand. Wahrscheinlich gibt es viele weitere Brexit-Aspekte, die

in der öffentlichen Debatte zu kurz kommen. Die Fernwirkung zum

Beispiel, die der Austritt Großbritanniens auf das Bemühen um eine

europäische Außenpolitik haben wird. Oder auf die EU-feindlichen

Grundströmungen, die in fast allen Mitgliedsstaaten schon seit Jahren

kontinuierlich zunehmen. Und erhöht das Großexperiment einer

nationalen Entsolidarisierung auch die Akzeptanz für mehr Egoismus im

Alltag? Wird der gespenstische Erfolg des britischen

Spitzenpolitikers Nigel Farage, der die Brexit-Entscheidung seines

Landes gezielt mit erfundenen Informationen herbeimanipuliert hat,

Nachahmer finden? Die wirtschaftlichen Folgen des Brexit sind schlimm

genug. Aber wir können dankbar sein, wenn es die schlimmsten Folgen

des Brexit bleiben.

