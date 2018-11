Rheinische Post: Kommentar: Den Stau beenden

VON MAXIMILIAN PLÜCK Es ist ein betrübliches

Bild, das die Deutsche Bahn in ihrer derzeitigen Lage abgibt. Auch

ohne Schnee oder Hitzewelle herrscht auf den Bahnhöfen mit einer

Zuverlässigkeit, die der Bahn im Fahrplan gut zu Gesicht stünde,

Chaos. Störungen im Betriebsablauf sind gefühlt von der Ausnahme zur

Regel geworden. Ein Land, das allein schon aus Umweltgesichtspunkten

dringend darauf angewiesen ist, dass seine Bevölkerung vom Auto auf

die Schiene umsteigt, benötigt ein sehr viel zuverlässigeres

Verkehrsmittel. Die Vorschläge von Grünen-Fraktionschef Anton

Hofreiter mögen radikal anmuten, aber in der angespannten Situation

kann sich die Bahn keine Denkverbote leisten. Sie sollte sich wieder

mehr auf ihren allerwichtigsten Auftrag konzentrieren, die Kunden zur

gewünschten Zeit von A nach B zu bringen. Warum muss sich die

Deutsche Bahn darüber hinaus im Ausland tummeln (Arriva) und im

Logistiksektor mitmischen (Schenker)? Ein Verkauf der beiden Töchter

könnte nötiges Geld in die Kassen spülen, um den Investitionsstau zu

lösen.

