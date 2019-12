Rheinische Post: Kommentar / Der Spritpreis muss kräftig steigen = Von Antje Höning

Die Klimapolitik der Bundesregierung folgt dem Motto “Wasch

mir den Pelz, aber mach mich nicht nass”. In Sonntags- und Freitagsreden sind

alle dafür, dass Deutschland mehr tut zur Senkung der Treibhausgas-Emissionen.

Doch das Handeln sieht anders aus: Danach darf Klimapolitik keinem weh tun,

schon gar nicht dem Autofahrer. Entsprechend mutlos ist das Klimapaket der

großen Koalition. Nach den Wirtschaftsweisen stellt ihm nun auch das

Umweltbundesamt ein schlechtes Zeugnis aus. Kernbotschaft: Wenn der Bund die

Verkehrswende so zaghaft anpackt, verfehlt Deutschland nach 2020 auch die

Klimaziele 2030. Eine Ohrfeige für Bundesumweltministerin Svenja Schulze wie für

Verkehrsminister Andreas Scheuer.

Wer die Bürger anreizen will, auf Autos mit klimafreundlichem Antrieb sowie auf

Rad, Bus und Bahn umzusteigen, muss ihnen eine alternative Infrastruktur bieten

– und mehr als eine homöopathische Erhöhung der Spritpreise vornehmen. Doch nur

dazu wird das Klimapaket führen: Der Einstiegspreis für CO2-Emissionen ist viel

zu gering, um eine Lenkungswirkung zu entfalten, zumal zu allem Überfluss

zugleich die Pendlerpauschale erhöht wird. Mag Scheuer sich zum Robin Hood der

Vielfahrer aufspielen – seine Politik ist verlogen. Das Umweltamt rechnet nur

kühl vor, was passieren muss, damit der Verkehr den Emissions-Sparbeitrag

bringt, den die große Koalition ihm (zu Recht) zugewiesen hat. Wer das nicht

möchte und trotzdem die von Deutschland der Welt versprochenen Klimaziele

erreichen will, muss alternativ andere Sektoren belasten – und schon 2030 aus

der Kohle aussteigen. Das kann Scheuer den Menschen im rheinischen Revier und

der Lausitz, aber auch der deutschen Industrie, die auf Versorgungssicherheit

angewiesen ist, gerne erklären.

