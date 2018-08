Rheinische Post: Kommentar: Die Düsseldorfer Streiks sind erst der Anfang

Normalerweise streiken Arbeitnehmer für höhere

Löhne. An der Düsseldorfer Uniklinik nicht. Die Pfleger und

Schwestern dort kämpfen für mehr Personal, weil sie sich alleine

nicht mehr in der Lage sehen, die Patienten adäquat zu versorgen. Es

gibt zu denken, dass dieses Ansinnen überhaupt ein Gegenstand von

Streit ist. Dabei sind die Streiks von Düsseldorf nur der Anfang. Dem

deutschen Gesundheitssystem steht eine Ära massiver Verteilungskämpfe

bevor. Die gewachsenen medizinischen Möglichkeiten und die steigende

Lebenserwartung führen unweigerlich zu dramatisch steigenden

Gesundheitskosten. Gleichzeitig schrumpft die Gesellschaft und damit

die Zahl derer, die diese Versorgung finanzieren. Noch hilft das

ungewöhnlich robuste Wirtschaftswachstum, die Schere zu kaschieren.

Aber spätestens mit dem nächsten Einbruch wird die Arbeitslosigkeit

wieder steigen, und den Krankenkassen brechen die Einnahmen weg.

Langfristig werden wir entweder steigende Krankenkassenbeiträge oder

Einbußen beim Versorgungsniveau akzeptieren müssen. Verglichen mit

den Konflikten, die unserer Gesellschaft in dieser Frage noch

bevorstehen, sind die Auseinandersetzungen an der Uniklinik in

Düsseldorf geradezu niedlich.

Pressekontakt:

Rheinische Post

Redaktion

Telefon: (0211) 505-2621

Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell