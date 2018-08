Rheinische Post: Kommentar: Was hinten rauskommt

Von Helmut Kohl stammt der Satz: „Entscheidend

ist, was hinten rauskommt.“ Das mag für Schulnoten gelten oder für

Fußballspiele, aber für den Rechtsstaat gilt das nicht. Es ist nicht

egal, ob Regeln oder Gerichtsurteile ignoriert werden. Der Zweck, das

ist essenziell, heiligt nicht die Mittel. Es ist daher schwer zu

ertragen, dass Ministerpräsident Armin Laschet im Fall des

rechtswidrig abgeschobenen Sami A. sagte, „im Ergebnis können wir

froh sein“. Nein, niemand kann froh sein, wenn Behörden und

Ministerien auf Gerichte pfeifen. Das andauernde Chaos um Rückführung

und Zwangsgelder hat nun der Integrationsminister Joachim Stamp zu

verantworten. Es war seine Idee, A. heimlich in ein Flugzeug zu

setzen, wissend, dass das Verwaltungsgericht Gelsenkirchen noch ein

Urteil zu fällen hat. Nun mag es absurd erscheinen, A. zurückzuholen,

weil dessen Abschiebung begrüßenswert ist. Niemand will Gefährder im

Land haben. Der Staat aber hat sich an seine Regeln zu halten. Tut er

dies nicht, öffnet er eine schwere Tür, die tiefe Abgründe hütet. Ein

Blick hinein, das lehrt die Geschichte, lohnt sich nicht.

