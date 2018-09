Rheinische Post: Kommentar / Die Polizei muss aufrüsten = VON THOMAS REISENER

Die wesentlichen Kriminalitätskennzahlen in NRW

sind rückläufig. So ist etwa die Zahl der registrierten Straftaten

2017 um 6,5 Prozent auf gut 1,37 Millionen zurückgegangen. Parallel

dazu nimmt aber die Gewaltbereitschaft zu. „Früher gab es die Faust,

heute ist es das Messer, das rausgeholt wird“, fasste

NRW-Innenminister Herbert Reul die Entwicklung einmal zusammen. Auch

auf dem Land ist die Welt nicht mehr in Ordnung. Der unter anderem

durch intensivierte Polizeistreifen und mehr Videobeobachtung

gestiegene Überwachungsdruck in den Großstädten scheint Kriminelle

ins ländliche Umfeld zu verdrängen. Ähnlich wie die Industrie

profitiert auch das kriminelle Milieu vom technischen Fortschritt.

Die Methoden, mit denen heute Autos aufgebrochen, Bankautomaten

geknackt und Kreditkarten manipuliert werden, erinnern an

Science-Fiction. Deshalb ist es richtig, dass Reul die Polizei

aufstocken und mit mehr Befugnissen ausstatten will. Das umstrittene

Polizeigesetz ist dafür die Grundlage. Aspekte wie die Möglichkeit,

Personen auch ohne konkreten Verdacht durchsuchen zu können, sind

zwar schmerzliche Einschränkungen lieb gewonnener Bürgerrechte. Aber

diesen Preis müssen wir zahlen.

