Rheinische Post: Kommentar: Die unanständigen Tricks der Kommunen

Die Tricks, mit denen etliche Kommunen ihre

Bürger bei der Berechnung der Abwasser- und Müllgebühren über den

Tisch ziehen, mögen legal sein. Anständig sind sie nicht. Einige

finanzieren die Entsorgung wilder Müllkippen über die Müllgebühren

der Privathaushalte. In anderen muss die Gebühr auch für die Leerung

der öffentlichen Papierkörbe herhalten. Die Einnahmen, die so manche

Stadt mit dem Weiterverkauf von ursprünglich privaten Altpapier- und

Metallschrottbeständen erzielt, fließen dort in den Stadtsäckel.

Dabei sollten sie eigentlich zur Senkung der Müllgebühren eingesetzt

werden. Auch bei den Abwasserkosten wird kräftig gezockt. Es mag ja

noch angehen, dass viele Kommunen sich ihre Investitionen in die

aufwendige Wasser-Infrastruktur vom Gebührenzahler verzinsen lassen.

Aber doch bitte nicht zu Zinssätzen von sechs und mehr Prozent. Das

ist unseriös in Zeiten, in denen die Gebührenzahler für ihre eigenen

Ersparnisse so gut wie gar keine Zinsen mehr bekommen. Die Kommunen

wiederum haben mit ihrer Kritik am Gebührenvergleich des Bundes der

Steuerzahler in einem Punkt recht: Tatsächlich werden Äpfel mit

Birnen verglichen, wenn etwa die Kosten für eine Wasserentsorgung im

gebirgigen Sauerland mit denen auf dem platten Land verglichen

werden, wo dafür keine Felsen durchbohrt werden müssen. Trotz dieser

methodischen Schwäche ist der jährliche Gebührenvergleich des

Steuerzahlerbundes äußerst wertvoll: Immerhin ist der Bund die

bislang einzige unabhängige Institution, die die Gebührenentwicklung

dauerhaft im Blick behält und das komplizierte Thema halbwegs

verständlich aufbereitet. Wer weiß, was die Kommunen sich noch alles

erlauben würden, wenn der Steuerzahlerbund eines Tages aufgeben

sollte. www.rp-online.de

