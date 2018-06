Rheinische Post: Kommentar / Ein bisschen Frieden = Von Holger Möhle

Die Linke hat ihren Frieden von Leipzig. Doch

die Genossen sollten sich nichts vormachen: Es ist bestenfalls ein

bisschen Frieden. Für die zum dritten Mal wiedergewählten Parteichefs

Katja Kipping und Bernd Riexinger bedeutet der Bundesparteitag zwar

Bestätigung, wenn auch mit bröckelnder Rückendeckung. Doch Oskar

Lafontaine, 2007 noch umjubelter Gründungsvorsitzender der damals

gesamtdeutsch vereinten Partei Die Linke, und Sahra Wagenknecht,

heute Co-Fraktionschefin im Bundestag, werden ihre Idee einer linken

Sammlungsbewegung weiter verfolgen. Die Linke kann nicht daran

vorbeisehen, dass auch sie zuletzt einen Teil ihrer klassischen

Klientel an die AfD verloren hat. Wagenknecht und Lafontaine haben

darauf reagiert: mit in der Partei umstrittenen Thesen zur

Flüchtlingspolitik. So bleibt die Linke die Linke – zwei, vermutlich

sogar drei Parteien in einer. Im Osten Volks- und Funktionärspartei,

im Westen Plattform für harte Ideologen. Und dann sind da noch die

Reformer, die die Linke programmatisch gerne weiter entwickeln würden

für ein Bündnis mit SPD und Grünen.

