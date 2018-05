Rheinische Post: Kommentar / Eine schallende Ohrfeige für Europa = Von Frank Herrmann

Mit der Ankündigung, das Atomabkommen mit Iran

zu kippen, hat Donald Trump einst seinen Wahlkampf bestritten. So

gesehen ist er sich treu geblieben. Auch nach 15 Monaten im Oval

Office arbeitet er die Liste seiner Versprechen mit derselben sturen

Entschlossenheit ab, mit der er sich vom Pariser Klimavertrag

verabschiedete oder Zollhürden aufstellte. Nur dass der neueste

Alleingang noch folgenschwerer sein dürfte als die vorangegangenen.

Wer auf Lerneffekte angesichts der Realität des Regierens gehofft

hatte, sieht sich endgültig eines Besseren belehrt. Der Ausstieg aus

dem Deal zeigt ein Amerika, das den Rat seiner westlichen Verbündeten

arrogant ignoriert. Er ist eine schallende Ohrfeige für die Europäer,

die die Abmachung durch Nachbesserungen zu retten versuchten. Und

zugleich ein demonstrativer Affront gegen den Brückenbauer Barack

Obama. Nicht nur, dass Trumps Vorgänger um den Wert der

transatlantischen Allianz wusste. Ihn motivierte die Überzeugung,

dass es gelingen kann, einen schwierigen Akteur wie Iran aus der

Kälte zu holen. Das Prinzip des Wandels durch Annäherung, dem Obama

im Umgang mit Teheran folgte – in den Augen Trumps ist es nichts als

naive Gutgläubigkeit. Nur: Was der Brechstangenpolitiker nicht im

Repertoire hat, sind vernünftige Alternativen.

