Rheinische Post: Kommentar / Elternschaft per Erklärung = Von Lothar Schröder

Kommentar / Elternschaft per Erklärung = Von Lothar Schröder

In Deutschland wird schon seit Jahren darüber

diskutiert und seit Jahren nicht entschieden: über ein neues

Abstammungsrecht. Diese Entscheidungsfindung im Zeitlupentempo muss

nicht immer ein Nachteil sein, wie es auch kein Makel ist, dass

andere Länder in dieser Frage schon „weiter“ sind, sich zumindest

entscheidungsfreudiger gezeigt haben. Am Anfang von alldem steht die

Möglichkeit der Reproduktionsmedizin. Sie macht es auch schwulen und

lesbischen Paaren möglich, ein Kind zu bekommen. Der medizinische

Fortschritt stellt die Juristen vor große und die Gesellschaft vor

noch größere Fragen. Es geht dabei nämlich um nicht weniger als um

ein neues, wenigstens verändertes Familienbild und -verständnis.

Wobei sich unsere Formen des Zusammenlebens ja längst erweitert

haben. Wobei das Neue das Traditionelle nicht einfach abgelöst,

sondern ergänzt hat. Die neue Vielfalt ist keine modische

Erscheinung; sie ist offenbar ein Ausdruck von Bedürfnissen in

unserer Gesellschaft, die es immer schon gab, die zu leben aber lange

Zeit unmöglich war. Und das Wohl der Kinder? Leiden sie nicht unter

einer Mehrelternschaft von bis zu vier Personen? Vielleicht, aber das

wird es auch gar nicht geben. Weil vor dem Gesetz das

Zwei-Eltern-Prinzip erhalten bleiben soll. Allerdings könnte eine

Erklärung, die Elternschaft zu übernehmen, rechtlich an die Stelle

des Zeugungsaktes treten. Ein neues Abstammungsrecht gibt juristische

Sicherheit gerade in prekären Lebenslagen, wenn Partnerschaft oder

Ehe zerbrechen und Fragen des Unterhalts oder des Besuchsrechts zu

klären sind. Unsere Gesellschaft wandelt sich permanent und schneller

denn je. Dies zu leugnen, wäre fatal. Gesetze haben keinen Sinn, wenn

sie nicht mehr dem Leben der Menschen entsprechen. Manchmal braucht

es Zeit, dies in aller Verantwortung zu bedenken.

