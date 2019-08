Westfalen-Blatt: Das WESTFALEN-BLATT (Bielefeld) zu Tönnies, Klimapolitik und Afrika

Wären die Überlegungen des Clemens Tönnies über

Klimaschutz und Investitionen in Afrika nicht am Satzende so

fürchterlich rassistisch versumpft, gäbe es ein wirklich streitwertes

Thema. Der unsägliche Satz hätte ja auch so schließen können: »…

denn jede Hütte mit Stromanschluss ist eine Fluchtursache weniger.«

Oder: »Helfen wir einem kommenden Kontinent die Fehler der alten Welt

zu vermeiden.« Die Rezepte dafür liegen auf dem Tisch und Tönnies hat

selbst den richtigen Ansprechpartner genannt. Entwicklungsminister

Gerd Müller (CSU), ein Name den jeder Fußballer behält, wirbt seit

Jahren für Investitionen in ausgewählten Ländern Afrikas. Deutschland

hat die G20-Präsidentschaft 2017 für eine globale Afrika-Initiative

genutzt. In enger Anlehnung an Ziele der Afrikanischen Union wurde

ein bislang viel zu wenig beachteter »Marshallplan mit Afrika«

aufgelegt. Darin wird haarklein beschrieben, wie die faire und

ökologisch vertretbare Zukunft auf dem ressourcenreichsten Stück Erde

aussehen kann. Deutschland bietet sich an, private Investitionen für

klimaschonende Landwirtschaft, CO2-senkende Aufforstungen, grüne

Industrie und Energieerzeugung zu mobilisieren. Wenn das kein

Ansatzpunkt ist. Afrika könnte ohne den Umweg über umweltbelastende

Technologien die Versorgung auf Basis erneuerbarer Energien massiv

ausbauen. Technologien zur Gewinnung von Energie durch Sonne, Wasser,

Wind, Biomasse und Geothermie sind vorhanden. Wenn die politischen

Rahmenbedingungen stimmen, und das ist vielfach noch der Haken, ist

die Investitionsbereitschaft hoch. Fachminister Müller ist überzeugt,

dass bis 2030 für 90 Prozent der afrikanischen Bevölkerung ein

Stromanschluss geschaffen werden kann. Berlin und Brüssel haben sich

auch die Bekämpfung von Fluchtursachen vorgenommen. Ein Drittel der

54 Länder Afrikas ist extrem schwach. Hier werden mit wenig Geld die

größten Fortschritte erzielt. Denn: Migration hat Gründe, keiner

flüchtet freiwillig. Es wäre zu wünschen, dass Clemens Tönnies seinen

dreimonatigen (Fußball-)Platzverweis nutzt, um sich 20

Energielösungen auf der Basis von Solar-, Wind-, Biomasse- und

Wasserenergie anzuschauen. Es gibt sie, man muss sie nur stärker

ausbauen. Großer Handlungsbedarf besteht auch in den stark wachsenden

Städten. Menschen leben in Townships ohne Energie-, Wasser- oder

Sanitärversorgung. Das wirtschaftliche Potenzial der Städte wird

verschenkt. Leider hält sich die deutsche Groß- und mittelständische

Industrie mit Investitionen extrem zurück. Das bedauert zu aller

erst der Afrikaverein der deutschen Wirtschaft. Er brauchte noch

einen geeigneten Festredner, dem die absolute Aufmerksamkeit seiner

Zuhörerschaft garantiert ist…

