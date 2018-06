Rheinische Post: Kommentar: Europa zerstört sich

Dänemark plant (Australien lässt grüßen),

abgewiesene Asylbewerber an unwirtliche Orte zu verfrachten –

irgendwo in Europa. Davon gibt es zweifellos einige. Spannender

erscheint die Frage, welches europäische Land sich wohl

bereiterklärte, einen seiner hässlichsten Flecken dafür herzugeben.

Die bittere Wahrheit ist: Nicht einmal dazu dürfte die Solidarität in

der EU reichen. Die CSU nun möchte Asylbewerber an der Grenze

abweisen und in den Staat zurückschicken, den sie zuerst betreten

haben. Das ist rechtlich möglich. Allerdings bedarf es dazu nicht nur

umfassender Grenzkontrollen, sondern auch der Schaffung von

Transitzonen, in denen aufgegriffene Personen bis zur Klärung des

Sachverhalts verbleiben. Das kann dauern. Eine Rückführung würde

sodann vor allem Italien betreffen, jenes Land also, in dem nicht

zuletzt wegen der Flüchtlingsproblematik Rechtspopulisten an die

Macht gekommen sind. Das hat auch die CSU beklagt. Es ist so

offensichtlich: Die Flüchtlingsfrage kann nicht national, sie kann

nur europäisch gelöst werden. Mit jedem Tag, an dem das nicht

geschieht, zerstört sich Europa mehr.

