Rheinische Post: Kommentar / Fifa erkauft Freiheit = Von Gianni Costa

Die Fifa hat mal wieder getan, was man von der

Fifa erwartet. Der Fußball-Weltverband hat sich bei der Vergabe des

WM-Turniers an genau einer Frage orientiert: Von welchem Ausrichter

profitiere ich am meisten? Nicht ganz überraschend ist so die Wahl

auf die USA, Kanada und Mexiko gefallen. Erstens, weil das Trio der

Fifa elf Milliarden Euro Profit für die WM 2026 versprochen hat.

Kontrahent Marokko hatte nur fünf Milliarden zu bieten. Zweitens, und

das ist für viele Spitzenfunktionäre aus persönlicher Betroffenheit

wohl ein entscheidendes Argument gewesen, ist durch den Zuschlag für

die USA davon auszugehen, dass die Korruptionsermittlungen der

US-Justiz gegen die Fifa mit deutlich weniger Nachdruck geführt

werden. Es war schon sehr auffällig, dass in den vergangenen Monaten

keine Anklage mehr erhoben worden ist. Die Fifa ist darum bemüht,

dass die Show weitergeht. Egal, mit welchen Mitteln. Das System von

unzähligen Abhängigkeiten ist derart anfällig für krumme Geschäfte,

dass eine Besserung einfach nicht in Sicht ist.

www.rp-online.de

Pressekontakt:

Rheinische Post

Redaktion

Telefon: (0211) 505-2621

Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell