Rheinische Post: Kommentar: Gegen die Spielregeln

Fakten spielen im erbitterten Streit um den

Hambacher Forst längst eine untergeordnete Rolle: Politiker

ignorieren, was sie einst selbst verbindlich beschlossen. Der für

2030 angepeilte und zweifellos notwendige Kohleausstieg wird mit der

anstehenden Rodung verknüpft, die aber dazu dient, den Strombedarf

NRW–s in den jetzt folgenden Jahren zu decken. Und nun der Tod eines

jungen Reporters: Was die Staatsanwaltschaft als tragischen Unfall

wertet, stellen selbsternannte Baumschützer als Folge des

Polizeieinsatzes dar. Es war richtig, dass die Landesregierung in der

aufgeheizten Stimmung die Räumung des Waldes vorerst ausgesetzt hat.

Viel Hoffnung, dass diese Pause der Besinnung dient, besteht nicht:

Einige Aktivisten nutzen sie offenbar dazu, um neue Hindernisse gegen

Polizisten zu errichten. Klug ist anders. Eine Auseinandersetzung, in

der Spielregeln nicht gelten, führt zu nichts. Unter den vielen

Fakten, die im Streit um den Hambacher Forst von Emotionen verdrängt

werden, gilt es vor allem diese immer neu hervorzuheben: Gerichte,

nicht Gewalt-Aktionen lösen in einer Demokratie Konflikte.

