Rheinische Post: Kommentar: Gut für Job-Einsteiger

Verdi Chef Frank Bsirske beweist mit dem neuen

Tarifabschluss im öffentlichen Dienst Flexibilität: Zwar hat er

erneut dafür gesorgt, dass sehr niedrige Lohngruppen

überdurchschnittlich profitieren, doch einen Festbetrag gibt es nur

einmalig in Höhe von 250 Euro und nicht wie gefordert jeden Monat in

Höhe von 200 Euro. Nun steigen zwar die Gehälter der in der

Gewerkschaft besonders stark vertretenen untersten Lohngruppen etwas

mehr als bei vielen Beschäftigten mit besserer Einstufung, doch die

Entwicklung ist überschaubar. Die Gefahr einer Rationalisierungswelle

bei einfacher Arbeit droht nur begrenzt. Umso mehr ist zu loben, dass

die Einstiegsgehälter gerade für Fachkräfte deutlich steigen werden.

Der öffentliche Dienst soll wieder attraktiver für Ingenieure, Ärzte,

Chemiker oder Facharbeiter werden – davon profitiert die

Allgemeinheit. Auch die deutlich höheren Vergütungen für

Auszubildende sind klug. Langsam schwindet dagegen der Gehaltsvorteil

der Altgedienten. Gut so: Leistung sollte sich mehr lohnen, langes

Verweilen im Amt dagegen weniger.

