Rheinische Post: Kommentar / Kein Herz für den Brexit = Von Matthias Beermann

Der Brexit ist für die Beziehung zwischen der

EU und Großbritannien so etwas wie das Beziehungs-Aus in einer alten

Ehe. Man verspricht sich eine gütliche Scheidung mit Gütertrennung,

aber dann laufen die Dinge doch auf einen hässlichen Rosenkrieg zu,

von dem nur die Anwälte profitieren. In solch einer Phase streckt

dann manchmal einer der beiden Partner die Hand aus und bietet an:

Schwamm drüber! So muss man wohl das Angebot der EU-Spitze an die

britische Regierung verstehen, sich das mit dem Brexit doch noch mal

zu überlegen. Und sei es nur der Kinder wegen. Es wäre eine

Überlegung wert, auch wenn die Austrittsbefürworter auf der Insel

jeden zum Volksverräter stempeln, der sich dem angeblichen

Brexit-Konsens widersetzt. In Wirklichkeit war die Hälfte der Briten

nie dafür, die EU zu verlassen, und viele Brexit-Fans haben

möglicherweise nur dafür gestimmt, weil man ihnen das Blaue vom

Himmel versprochen hat. Diese schwerwiegende Entscheidung nochmals zu

überprüfen, wäre kein Anschlag auf die Demokratie. Es wäre ein Beweis

für demokratische Reife.

