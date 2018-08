Rheinische Post: Kommentar: Lehrer kosten Geld

Eins muss man Yvonne Gebauer lassen: Die

nordrhein-westfälische Schulministerin hat beim Kampf gegen den

Lehrermangel, der eigentlich eine Lehrerfalschverteilung ist,

bewiesen, dass Bürokratie und Kreativität kein Widerspruch sein

müssen. Wer Gebauer Böses will, könnte allerdings sagen: Die

Kreativität ist ein Ausweis der Verzweiflung. Die Ministerin selbst

hält ihren Sechs-Punkte-Plan für eine Art Treppe: Schritt für Schritt

aufwärts. Die Wahrheit dürfte in der Mitte liegen. Ja, es sind nur

Notnägel, die Gebauer präsentiert; die Kritik trifft zu. Aber

immerhin ist es eine ganze Handvoll Notnägel. Dass allein mit

Kreativität die riesige Lücke zu schließen ist, die sich in den

nächsten Jahren auftut, dürften freilich nur die größten Optimisten

glauben. Es braucht dafür noch etwas anderes – ja, richtig: Geld. Die

Einzelmaßnahmen sind finanziell alle eher kleine Fische. Bisher

weicht Gebauer der Frage nach gleicher Besoldung an allen Schulformen

aus. Es ist, sofern man nicht Finanzminister ist, kein vernünftiger

Grund zu erkennen, an der Ungleichbehandlung festzuhalten. Dazu ist

das Thema zu wichtig.

