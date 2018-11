Rheinische Post: Kommentar: Mehr als grenzwertig

Im Verkehrsministerium kann man die Aufregung

um die vermeintlichen Werbebriefe des Kraftfahrtbundesamtes nicht

verstehen: Man informiere Dieselfahrer umfassend und transparent über

Maßnahmen für saubere Luft in den Städten, heißt es da. Würde man

dies nicht tun, würden Kritiker der Behörde Intransparenz, mangelnde

Aufklärung und fehlenden Bürgerdialog vorwerfen. Damit macht es sich

das Ministerium zu einfach. Es mag sein, dass aus Datenschutzgründen

die Weitergabe der Adressen der Diesel-Besitzer an die

Automobil-Hersteller nicht möglich war. Aber bedeutet das im

Umkehrschluss, dass stattdessen eine Bundesbehörde auf eigene Kosten

auf Rabatte von Privatunternehmen hinweisen muss? Noch dazu, wenn sie

als Aufsichtsbehörde für die Zulassung von Diesel-Fahrzeugen

verantwortlich ist? Das wäre fast so, wie wenn die Stiftung Warentest

an ihre Leser Prospekte von Media Markt verschickt. Der Ruf des

Kraftfahrtbundesamtes ist miserabel, Briefe wurden schon mal mit

„industriefreundlichen Grüßen“ unterschrieben. Das Schreiben zeigt,

dass den Verantwortlichen weiterhin jegliches Fingerspitzengefühl

fehlt.

www.rp-online.de

Pressekontakt:

Rheinische Post

Redaktion

Telefon: (0211) 505-2621

Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell