Rheinische Post: Kommentar / Merkel braucht eine Exit-Strategie = VON EVA QUADBECK

Die Kanzlerin braucht dringend ein Konzept, wer

und zu welchem Zeitpunkt ihre Nachfolge an der Parteispitze und damit

möglicherweise auch im Kanzleramt antreten kann. Wenn die CDU-Spitze

nicht selbst eine Exit-Strategie für die Kanzlerin findet, wird der

Unmut von Partei und Wählern dies übernehmen. Dagegen dürften die

Turbulenzen rund um die Wahl des neuen Fraktionschefs ein laues

Lüftchen sein.

Merkels Lebensleistung als Kanzlerin ist enorm. Um nur wenige

Punkte zu nennen: Sie hat Deutschland erfolgreich durch die

Finanzkrise und durch die Eurokrise gesteuert. Kein anderes Land in

Europa ist so stark aus diesen schweren Jahren hervorgegangen. Dank

manch überraschender politischer Volte hat sie die CDU als letzte

Volkspartei im Spiel gehalten. In der Ukraine hat sie mit ihrer

Verhandlungsstärke die Eskalation des Konflikts verhindert. Und bei

aller berechtigten Kritik an der Flüchtlingspolitik: Mit ihrer

Entscheidung, 2015 die in Ungarn festsitzenden Flüchtlinge in

Deutschland aufzunehmen, hat sie eine humanitäre Katastrophe mitten

in Europa abgewendet.

Sie hat sich den schmeichelhaften Ruf erarbeitet, die Anführerin

der freien Welt zu sein und dafür einen sehr hohen Preis bezahlt.

Ihre Autorität schwindet, beim Volk, bei der eigenen Partei und der

Fraktion. Sie hat auch ihre einst untrüglichen Instinkte verloren,

was der Mehrheit Meinung und des Volkes Wille ist. Niemand ist davor

gefeit, dass nach so vielen Jahren an der Macht auch die

Frühwarnsysteme im eigenen Umfeld versagen. Nun ist sie – eine harte

Beschreibung – eine Lame Duck. Ihre letzte Amtsperiode läuft, ihre

Macht ist erodiert. Sie sollte diese Zeit mit Würde zu Ende bringen.

Das kann aber nur gelingen, wenn sie von ihren eigenen Prinzipien

abrückt. Sie muss den Parteivorsitz in andere Hände legen. Damit

würde sie das Signal setzen: Seht her, meine Tage auch als

Bundeskanzlerin sind gezählt.

Mit einem solchen Schritt wäre das Regierungsbündnis noch lange

nicht im notwendigen ruhigen Fahrwasser. Die Gefahr, dass das Bündnis

mit der SPD an einer Sachfrage zerplatzt, wäre unverändert hoch.

Allein das geplante Fachkräftezuwanderungsgesetz besitzt genug

Sprengkraft, die Koalition zu beenden. Mit einem Wechsel an der

Parteispitze käme die CDU endlich wieder in die Vorderhand. Sie hätte

endlich wieder eine Zukunft.

Mit Ralph Brinkhaus an der Fraktionsspitze markiert ein Mann einen

Neuanfang in der Union, der sich zwar nicht als Merkel-Gegner

versteht, der aber gegen das System Merkel angetreten war. Daher

stehen die Chancen im Augenblick gut, dass die Partei einen oder eine

Merkel-Vertraute an der Spitze akzeptiert.

