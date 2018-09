Westfalen-Blatt: zur Antwort auf Trumps UN-Rede

Gut so. Es hat lange gedauert, bis die

Europäische Union einen Weg gefunden hat, das Iran-Abkommen wieder

mit Leben zu füllen. Dabei mangelte es nicht an Ideen. Es fehlte

angesichts des polternden US-Präsidenten nur der Mut. Das gefundene

Modell eines EU-Finanzinstituts, das die legitimen Exporte

europäischer Unternehmen absichert, nimmt die Banken aus dem Visier.

Das sollte zumindest für die Betriebe reichen, die nicht zugleich

auch in den USA Geschäfte machen. Beeindruckend an Donald Trumps

Replik auf der UN-Vollversammlung war die Reaktion der

Staatenvertreter, die erst laut lachten und dann eisig schwiegen.

Noch beeindruckender aber war die Antwort des französischen

Staatspräsidenten Emmanuel Macron auf Trumps egomanische Ausfälle:

Nicht mit mir! Nicht mit uns! Nicht mit Europa! So stark und

selbstbewusst wünscht man sich die EU öfter. Wer wie Trump von

Klimaschutz bis Freihandel alles aufkündigt, was die Welt schützt und

voran bringt, kann keine blinde Solidarität erwarten – schon gar

nicht, wenn er wie im Fall Iran einen Vertrag kündigt, obwohl die

Gegenseite alle Bedingungen erfüllt hat.

Pressekontakt:

Westfalen-Blatt

Chef vom Dienst Nachrichten

Andreas Kolesch

Telefon: 0521 – 585261

Original-Content von: Westfalen-Blatt, übermittelt durch news aktuell