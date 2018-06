Rheinische Post: Kommentar / Merkels gefährlicher Drahtseilakt = Von Eva Quadbeck

Der Streit um die Zurückweisung von

Flüchtlingen ist für die Regierung existenziell bedrohlich. Kritik an

der Kanzlerin ist in der Unionsfraktion eine seltene Disziplin. Umso

ernster muss Merkel es nehmen, dass die Mehrheit der Abgeordneten

ihren Kurs in der Flüchtlingspolitik ablehnt. Der neue Krach zwischen

Merkel und Seehofer über die Frage der Zurückweisungen von

Flüchtlingen ist die Rückkehr des Streits um die Obergrenze in neuem

Gewand. Doch zwei entscheidende Faktoren sind anders. Erstens:

Seehofer ist jetzt auch Regierungsmitglied – eine Krise zwischen ihm

und Merkel ist damit eine Regierungskrise. Zweitens: In der Union gab

es schon immer Kritiker von Merkels Flüchtlingspolitik. Die üblichen

Verdächtigen. Sie waren nie in der Mehrheit. Das ist inzwischen

anders. Für Merkel ist die Luft dünn geworden. Mit ihrem Beharren

verliert sie an Rückhalt in den eigenen Reihen. Es wäre richtig, zu

der alten Regelung zurückzukehren, wonach bereits registrierte

Flüchtlinge zurückgewiesen werden dürfen. 2015 und 2016 herrschte

eine Ausnahmesituation – das hat auch die Kanzlerin immer wieder

betont. Eine solche Ausnahmesituation muss auch formal beendet

werden.

