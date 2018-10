Rheinische Post: Kommentar: Merz tut dem Land gut

Es war ein selbstbewusster, lebendiger Auftritt

des Überraschungskandidaten für den CDU-Vorsitz gestern in Berlin.

„Ich bin Friedrich Merz“, sagte der Ex-Fraktionschef, der zehn Jahre

nicht mehr in der Politik war, und musste selbst ein wenig lachen.

Denn vorstellen musste er sich nicht. Und sein Auftritt bewies, dass

der 62-jährige Merz nichts von dem rhetorisch versierten 46-jährigen

Merz verloren hat, der damals die Fraktion führte. Er parierte

Vorwürfe, er sei zu wirtschaftsnah („Ich bin wirtschaftsliberal,

wertkonservativ und sozialpolitisch engagiert“) oder zu lange außen

vor gewesen („Ich kenne die Partei“), schlagfertig. Inhaltlich

dagegen gab Merz vorerst wenig preis, zu den Themen Flüchtlinge,

Digitalisierung, Wohnen kein Wort. Da wird man den Mann, der noch nie

regiert hat, noch stellen müssen. Dass der CDU-Mann in der Wirtschaft

bestens vernetzt ist und dort gut verdient hat, wollen ihm nun einige

Linken-Politiker ankreiden. Dabei ist genau das sein größtes Pfund.

Merz ist unabhängig, er ist ein Politiker mit praktischer und

ökonomischer Kompetenz. Davon gibt es viel zu wenige in der deutschen

Politik.

