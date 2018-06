Rheinische Post: Kommentar / Neues Polizeigesetz = VON THOMAS REISENER

NRW braucht ein neues Polizeigesetz. Die

Terrorgefahr ist gewachsen, die Gewaltbereitschaft gestiegen, und das

Verbrechen hat sich auch technisch weiterentwickelt. Darauf muss der

Gesetzgeber reagieren. Es ist ein Verdienst von NRW-Innenminister

Herbert Reul (CDU), die Entwicklung eines neuen Polizeigesetzes an

den Anfang seiner Amtsperiode gestellt zu haben. Denn die Aufgabe ist

heikel: Jedes Mehr an Polizei wird mit potenziellen Einschränkungen

bürgerlicher Freiheiten erkauft. Hier die richtige Balance zu finden,

ist die wohl schwierigste Aufgabe eines jeden Innenministers. Die

Opposition erklärt nun Reuls Polizeigesetz für gescheitert, weil er

seinen Entwurf nach massiver Kritik noch einmal überdenken will. Das

ist absurd. Wenn eine Regierung ihre Kritiker ernst nimmt und die

eigenen Pläne einer Korrekturschleife unterzieht, ist das kein

Scheitern, sondern gelebte Demokratie. Das neue Polizeigesetz muss

die Sicherheit der Bürger erhöhen, ohne sie einem Überwachungsstaat

auszusetzen. Die Aufgabe ist schwierig genug, um auch mal ein paar

Wochen länger darüber nachdenken zu dürfen.

www.rp-online.de

Pressekontakt:

Rheinische Post

Redaktion

Telefon: (0211) 505-2621

Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell