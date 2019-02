Rheinische Post: Kommentar / Nur die halbe Wahrheit = Von Christian Schwerdtfeger

Es gibt weniger Einbrüche, weniger Diebstähle

und weniger Gewaltdelikte. Insgesamt sei die Zahl der Straftaten so

niedrig wie zuletzt vor 30 Jahren, verkündete NRW-Innenminister

Herbert Reul, als er am Mittwoch vor die Presse trat. Seine Angaben

basieren auf der Kriminalitätsstatistik, die alljährlich vorgestellt

wird. Aber spiegelt dieses Zahlenwerk überhaupt die Realität wieder?

Zunächst einmal ist die Statistik eine Art Arbeitsnachweis der

Polizei. Sie weist aus, was die rund 42.000 Polizisten im Vorjahr

ermittelt haben. Dokumentiert sind Taten, die angezeigt oder von der

Polizei selbst entdeckt wurden – also die bekannt gewordenen

Straftaten. Was in der Statistik nicht berücksichtigt wird, ist das

sogenannte Dunkelfeld, also all das, was die Polizei nicht

mitbekommt. Und das ist enorm viel. In manchen Deliktbereichen ist

das Dunkelfeld häufig größer als das „Hellfeld“.

Dennoch hat die Statistik ihre Daseinsberechtigung, auch wenn sie

nur einen Teil der Kriminalität darstellt. Ein seriöseres Bild bekäme

man erst mit einer ergänzenden Dunkelfeldstudie.

www.rp-online.de

Pressekontakt:

Rheinische Post

Redaktion

Telefon: (0211) 505-2621

Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell