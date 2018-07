Rheinische Post: Kommentar / Ohne soziale Barrieren = VON KIRSTEN BIALDIGA

Bezahlbarer Wohnraum kann vor sozialem Abstieg

bewahren. Wer also die Wohnungsnot in den Städten wirksam bekämpft,

löst damit eine große gesellschaftspolitische Aufgabe. Insofern ist

es zu begrüßen, dass NRW-Bauministerin Ina Scharrenbach (CDU) die

Baukosten mit Hilfe externer Experten senken will und dabei auch

Standards zur Barrierefreiheit oder zum Brandschutz nicht von

vornherein ausklammert. Dass in Zeiten von Car-Sharing auch die

vorgeschriebene Zahl der Pkw-Stellplätze pro Wohneinheit zu

diskutieren ist, versteht sich von selbst. Unverständlich aber ist,

warum die Bauministerin nicht auch von vornherein Vertreter der

Sozialverbände in ihre 23-köpfige Experten-Kommission aufgenommen

hat, sondern vor allem Vertreter der Bau- und Wohnungswirtschaft. Die

Frage etwa, welche Standards zur Barrierefreiheit tatsächlich

erforderlich sind, darf nicht nur aus technischer Sicht beurteilt

werden. Auch der Mieterbund hätte sicher wertvolle Beiträge zu vielen

Themen leisten können. Und ganz nebenbei wäre die Ministerin dann

auch über jeden Vorwurf der Klientelpolitik erhaben gewesen.

www.rp-online.de

Pressekontakt:

Rheinische Post

Redaktion

Telefon: (0211) 505-2621

Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell