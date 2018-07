Rheinische Post: Kommentar / Urteil gegen die Logik = VON MATTHIAS BEERMANN

Die Angst vor Gentechnik ist groß in Europa und

ganz besonders in Deutschland. Deswegen wird das Urteil des

Europäischen Gerichtshofs, wonach Pflanzen, die mit einer sogenannten

Gen-Schere manipuliert wurden, streng reguliert werden müssen, von

den meisten Menschen wohl begrüßt werden. Obwohl diese Entscheidung

aller Logik und den wissenschaftlichen Fakten widerspricht. Denn im

Ergebnis lassen sich die neuen Pflanzensorten überhaupt nicht von

klassischen Züchtungen unterscheiden, die ja ebenfalls auf einer

Genmutation beruhen. Die kann entweder zufällig in der Natur erfolgen

oder aber durch den Einsatz von Chemikalien oder radioaktiver

Bestrahlung provoziert werden. Diese künstlichen Verfahren halten die

Richter im Übrigen für sicher. Warum Pflanzen, deren Erbgut mit der

Gen-Schere kontrolliert verändert wird, riskanter sein sollen als

solche, bei denen dies brachial mit Chemie oder Strahlung geschieht,

das bleibt freilich ihr Geheimnis. Man muss Gentechnik nicht

unbedingt für sinnvoll halten, und natürlich muss man Risiken

abschätzen. Aber das hier ist Obskurantismus.

