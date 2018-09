Rheinische Post: Kommentar / Polen vor Gericht = VON ULRICH KRÖKEL

Schon wieder ein EU-Verfahren gegen uns, na

und? So oder ähnlich dürften nicht nur die Regierenden in Warschau,

sondern auch viele Menschen im ganzen Land auf die Brüsseler

Entscheidung reagiert haben, Polen wegen der umstrittenen

Justizreform vor dem Europäischen Gerichtshof zu verklagen. Und es

ist ja auch wirklich nicht ganz leicht, den immer neuen Versuchen der

EU-Kommission zu folgen, Polen wie auch Ungarn auf den Pfad der

demokratischen Tugenden zurückzuführen. Dennoch beginnt nun eine neue

Etappe in dem Konflikt. Bislang hat die EU auf diverse

Vertragsverletzungsverfahren und ein Rechtsstaatsverfahren nach

Artikel 7 des Lissabon-Vertrags gesetzt, das sich aber durch das Veto

eines anderen EU-Staats leicht aushebeln lässt. Sollte Polen aber

verurteilt werden, hätte sich die Regierung in Warschau daran zu

halten. Sie müsste die umstrittene Zwangspensionierung von Richtern

zurücknehmen oder Strafzahlungen in Milliardenhöhe entrichten. Die

polnische Regierung könnte das Urteil auch zurückweisen. Damit

kündigte sie aber ihre EU-Mitgliedschaft faktisch auf.

